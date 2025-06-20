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Флориан Вирц — самый дорогой входящий трансфер в истории АПЛ — Transfermarkt

Флориан Вирц — самый дорогой входящий трансфер в истории АПЛ — Transfermarkt
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Переход полузащитника Флориана Вирца в «Ливерпуль» из «Байера» стал самым дорогим входящим трансфером в истории английской Премьер-лиги по версии Transfermarkt. По данным источника, мерсисайдцы заплатили € 125 млн за 22-летнего футболиста.

Трансфер Вирца превзошёл по стоимости переход полузащитника Энцо Фернандеса в «Челси» из «Бенфики», состоявшийся в сезоне-2022/2023. Согласно информации Transfermarkt, лондонский клуб заплатил за аргентинского игрока € 121 млн.

Замыкает тройку самых дорогих входящих трансферов в истории АПЛ переход нападающего Джека Грилиша в «Манчестер Сити» из «Астон Виллы» в сезоне-2021/2022 (€ 117,5 млн).

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