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Андрей Аршавин высказался о закрытии подмосковных «Химок»

Андрей Аршавин высказался о закрытии подмосковных «Химок»
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Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о закрытии футбольного клуба «Химки».

«Конечно, это портит имидж российского футбола», — приводит слова Аршавина «РИА Новости Спорт».

Напомним, «Химки» заняли 12-е место по итогам прошлого сезона. 24 мая Российский футбольный союз официально отказал подмосковным «Химкам» в лицензии для участия в следующем сезоне РПЛ. 28 мая апелляционный комитет РФС отклонил апелляцию клуба. В тот же день «Химки» объявили, что не примут участия в сезоне РПЛ-2025/2026. 18 июня подмосковный клуб прекратил своё существование.

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