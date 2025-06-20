«Локомотив» объявил состав на летние тренировочные сборы

«Локомотив» на официальном сайте объявил состав из 28 футболистов на первый тренировочный сбор, который начнётся сегодня, 20 июня, в подмосковной Баковке.

Вратари: Антон Митрюшкин, Илья Лантратов, Даниил Веселов.

Защитники: Лукас Фассон, Жерзино Ньямси, Максим Ненахов, Александр Сильянов, Егор Погостнов, Илья Самошников, Евгений Морозов, Егор Ведерников.

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Никита Салтыков, Алексей Батраков, Артём Тимофеев, Артём Карпукас, Данила Годяев, Сергей Пиняев, Зелимхан Бакаев, Александр Руденко, Станислав Топинка, Вадим Раков, Владислав Сарвели, Арсений Гердт, Михаил Щетинин.

Нападающие: Дмитрий Воробьёв, Николай Комличенко, Артём Корнеев.

Представители молодёжки — Егор Ведерников, Арсений Гердт и Артём Корнеев — присоединятся к сбору главной команды после матча МФЛ с «Рубином», состоявшимся сегодня, 20 июня.

24 июня футболисты, выступавшие за сборные, пройдут УМО отдельно, а затем также приступят к занятиям вместе с основной группой игроков: Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Александр Сильянов, Сергей Пиняев, Антон Митрюшкин и Николай Комличенко (прошёл медосмотр ранее). Сесар Монтес продолжает успешное выступление за Мексику в Золотом кубке КОНКАКАФ.

«Золотая» эра «Локомотива»: