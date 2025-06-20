Субименди прибыл в Лондон для завершения сделки по переходу в «Арсенал» — Орнштейн

Полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Субименди прибыл в Ландон для завершения своего перехода в английский «Арсенал». Об этом сообщает журналист The Athletic Давид Орнштейн.

По данным источника, для осуществления трансфера 26-летнего полузащитника сборной Испании осталось соблюсти лишь некоторые формальности, а саму сделку уже можно считать оформленной. Ранее сообщалось, что «канониры» заплатят за игрока сумму отступных в размере € 60 млн.

Интерес к Субименди также приписывали «Ливерпулю» и мадридскому «Реалу». В минувшем сезоне на счету футболиста два гола и две результативные передачи в 48 матчах за «Реал Сосьедад» во всех турнирах.