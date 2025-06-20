«Борнмут» отклонил предложение «ПСЖ» по Забарному на £ 55 млн — Джейкобс

«ПСЖ» получил отказ от «Борнмута» на предложение о трансфере 22-летнего защитника Ильи Забарного в размере £ 55 млн (€ 64,3 млн). Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, английский клуб требует £ 65 млн (€ 76 млн) за украинского футболиста и не намерен снижать цену на него.

Ранее СМИ сообщали, что французский гранд достиг принципиального согласия с Забарным по поводу личного контракта.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 42 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: