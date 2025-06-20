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Тренер «Балтики» Талалаев: счастливая случайность — в семи турах всего два матча дома

Тренер «Балтики» Талалаев: счастливая случайность — в семи турах всего два матча дома
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о календаре калининградской команды в предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги. В первых семи турах сезона-2025/2026 «Балтика» сыграет пять матчей на выезде и две встречи проведёт дома.

«Вышел проект календаря, и я не знаю, может быть, счастливая случайность — в семи турах всего два матча дома. Ну, так бывает. Поэтому наши мысли сейчас — это правильно и рационально укомплектоваться, вложить всё, что мы хотели, в эти 26 дней подготовки, которые есть у нас, и чтобы не травмировались мои футболисты. Придёт день матча, и вы найдёте правильные слова, как преподнести то, что будет происходить на поле. Мы сможем настроить игроков на то, чтобы они показали свои лучшие качества», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 20 июня, Российская Премьер-Лига представила полный календарь матчей в сезоне-2025/2026. С ним можно ознакомиться на официальном сайте соревнования.

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