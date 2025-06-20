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Бавария Мюнхен — Бока Хуниорс. Прямая трансляция
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Форвард «Баварии» Кейн: «Бока Хуниорс» даст нам серьёзный бой

Форвард «Баварии» Кейн: «Бока Хуниорс» даст нам серьёзный бой
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира 2025 года с аргентинским клубом «Бока Хуниорс». Встреча состоится в ночь с 20 на 21 июня. Стартовый свисток прозвучит в 4:00 мск.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа C. 2-й тур
21 июня 2025, суббота. 04:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Бока Хуниорс
Буэнос-Айрес, Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Очевидно, что по сравнению с первым матчем качество игры повысилось, но мы будем готовиться к ней так же, как к игре с «Оклендом» и любой другой командой, с которой мы играем. Они дадут нам серьёзный бой и сделают всё возможное, чтобы выбить нас из колеи. Мы должны быть готовы к этому. Мы можем сделать большой шаг на пути к стадии плей-офф. На этом мы и сосредоточены», — приводит слова Кейна Bayern & Germany.

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