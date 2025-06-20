Матч «Бенфики» и «Окленд Сити», прерванный из-за непогоды, возобновился спустя два часа

Матч между «Бенфикой» и «Окленд Сити» во 2-м туре группового этапа клубного чемпионата мира возобновился спустя два часа после того, как был прерван из-за непогоды. Напомним, команды должны были выйти на второй тайм, однако его начало отложили из-за плохих погодных условий.

Отметим, в четверг, 19 июня, из-за непогоды на 40 минут была остановлена игра между «Палмейрасом» и «Аль-Ахли», которая проходила в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).

После первого тайма счёт во встрече 1:0 в пользу португальской команды. На 45+8-й минуте ворота «Окленд Сити» поразил нападающий Анхель Ди Мария. В 1-м туре соревнования «Бенфика» сыграла вничью с «Бока Хуниорс» (2:2), а «Окленд Сити» уступил «Баварии» (0:10).

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