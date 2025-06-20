Рашфорд не хочет снижать зарплату ради ухода из «Манчестер Юнайтед» — Лакхерст

«Манчестер Юнайтед» столкнулся с трудностями при попытке расставания с форвардом Маркусом Рашфордом. Об этом сообщает журналист Manchester Evening News Сэмюэль Лакхерст.

По данным источника, англичанин, который вторую половину прошлого сезона провёл на правах аренды в составе «Астон Виллы», не собирается идти на сокращение зарплаты, что препятствует поиску потенциальных покупателей на игрока.

Зарплата Маркуса Рашфорда в «Манчестер Юнайтед», по данным СМИ, превышает € 18 млн в год. Контракт нападающего с английским клубом рассчитан до лета 2028 года. Ранее интерес к футболисту приписывали каталонской «Барселоне».