Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Бока Хуниорс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рашфорд не хочет снижать зарплату ради ухода из «Манчестер Юнайтед» — Лакхерст

Рашфорд не хочет снижать зарплату ради ухода из «Манчестер Юнайтед» — Лакхерст
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» столкнулся с трудностями при попытке расставания с форвардом Маркусом Рашфордом. Об этом сообщает журналист Manchester Evening News Сэмюэль Лакхерст.

По данным источника, англичанин, который вторую половину прошлого сезона провёл на правах аренды в составе «Астон Виллы», не собирается идти на сокращение зарплаты, что препятствует поиску потенциальных покупателей на игрока.

Зарплата Маркуса Рашфорда в «Манчестер Юнайтед», по данным СМИ, превышает € 18 млн в год. Контракт нападающего с английским клубом рассчитан до лета 2028 года. Ранее интерес к футболисту приписывали каталонской «Барселоне».

Материалы по теме
Будущее футбола. Топ-10 молодых игроков сезона-2024/2025 — итоги голосования «Чемпионата»
Эксклюзив
Будущее футбола. Топ-10 молодых игроков сезона-2024/2025 — итоги голосования «Чемпионата»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android