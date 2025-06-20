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«Фламенго» — «Челси»: лондонский клуб пропустил третий мяч

«Фламенго» — «Челси»: лондонский клуб пропустил третий мяч
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В эти минуты идёт матч 2-го тура группы D клубного чемпионата мира, в котором встречаются «Фламенго» и «Челси». Игра идёт на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии. На момент выхода новости счёт в матче — 3:1 в пользу номинальных хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 2-й тур
20 июня 2025, пятница. 21:00 МСК
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Окончен
3 : 1
Челси
Лондон, Англия
0:1 Нету – 13'     1:1 Энрике – 62'     2:1 Данило – 65'     3:1 Ян – 83'    
Удаления: нет / Джексон – 68'

На 83-й минуте Уоллес Ян укрепил преимущество «Фламенго».

Ранее, на 13-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Челси» Педру Нету. На 62-й минуте нападающий «Фламенго» Бруно Энрике восстановил равновесие. На 65-й минуте защитник Данило вывел бразильскую команду вперёд.

В 1-м туре «синие» победили «Лос-Анджелес» со счётом 2:0. Красно-чёрные обыграли «Эсперанс» (2:0).

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

Календарь клубного чемпионата мира – 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира – 2025
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