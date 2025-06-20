«Локомотив» пока не может договориться с Верой. У игрока есть вариант с «Рубином»

Московский «Локомотив» пока не может договориться о переходе с аргентинским полузащитником Лукасом Верой, ранее выступавшим за подмосковные «Химки». У игрока есть вариант с казанским «Рубином».

«Локомотив» испытывает сложности в переговорах с Верой. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Если договориться с «Локомотивом» не удастся, то у полузащитника есть вариант с «Рубином», а также в Бразилии и Мексике. Сейчас игрок находится в Аргентине.

28-летний футболист перешёл в «Химки» из «Оренбурга» летом 2024 года. В минувшем сезоне Вера принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился семью голами и четырьмя результативными передачами.