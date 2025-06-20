Николас Джексон был удалён спустя четыре минуты после выхода на поле в матче с «Фламенго»

Нападающий «Челси» Николас Джексон получил прямую красную карточку спустя четыре минуты после выхода на замену в матче 2-го тура группы D клубного чемпионата мира с «Фламенго». Форвард лондонского клуба появился на поле на 64-й минуте. На 68-й минуте футболист открытыми шипами ударил по голеностопу защитнику соперника Айртону.

Фото: Кадр из трансляции Okko Спорт

Игра идёт на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии. На момент выхода новости счёт в матче 2:1 в пользу бразильского клуба. На 13-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Челси» Педру Нету. На 62-й минуте нападающий «Фламенго» Бруно Энрике восстановил равновесие. На 65-й минуте защитник Данило вывел бразильскую команду вперёд.

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