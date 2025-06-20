Николас Джексон был удалён спустя четыре минуты после выхода на поле в матче с «Фламенго»
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Нападающий «Челси» Николас Джексон получил прямую красную карточку спустя четыре минуты после выхода на замену в матче 2-го тура группы D клубного чемпионата мира с «Фламенго». Форвард лондонского клуба появился на поле на 64-й минуте. На 68-й минуте футболист открытыми шипами ударил по голеностопу защитнику соперника Айртону.
Фото: Кадр из трансляции Okko Спорт
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 2-й тур
20 июня 2025, пятница. 21:00 МСК
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Окончен
3 : 1
Челси
Лондон, Англия
0:1 Нету – 13' 1:1 Энрике – 62' 2:1 Данило – 65' 3:1 Ян – 83'
Удаления: нет / Джексон – 68'
Игра идёт на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии. На момент выхода новости счёт в матче 2:1 в пользу бразильского клуба. На 13-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Челси» Педру Нету. На 62-й минуте нападающий «Фламенго» Бруно Энрике восстановил равновесие. На 65-й минуте защитник Данило вывел бразильскую команду вперёд.
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