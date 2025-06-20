Стало известно, почему Поль Погба не подписывает контракт с «Монако»

Французский полузащитник Поль Погба около двух недель ведёт переговоры с «Монако» о своём переходе. Однако футболист до сих пор не заключил с клубом контракт. Как сообщает издание L'Equipe, Погба может ожидать предложений из Саудовской Аравии, поэтому не спешит связывать себя обязательствами с французским клубом.

Напомним, четырёхлетняя дисквалификация Погба за употребление допинга была сокращена до 18 месяцев. Таким образом, экс-игрок сборной Франции отбыл срок своего отстранения ещё в марте. Помимо «Монако», интерес к Погба, по данным СМИ, проявляет «Марсель». Сам игрок, как сообщается, ещё не принял окончательного решения о своём будущем.