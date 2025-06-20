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Фламенго — Челси, результат матча 20 июня 2025, счет 3:1, клубный ЧМ по футболу 2025

«Челси» проиграл «Фламенго», ведя в счёте по ходу матча клубного чемпионата мира
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Завершился матч 2-го тура группы D клубного чемпионата мира, в котором встречались «Фламенго» и «Челси». Игра проходила на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу красно-чёрных.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 2-й тур
20 июня 2025, пятница. 21:00 МСК
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Окончен
3 : 1
Челси
Лондон, Англия
0:1 Нету – 13'     1:1 Энрике – 62'     2:1 Данило – 65'     3:1 Ян – 83'    
Удаления: нет / Джексон – 68'

На 13-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Челси» Педру Нету. На 62-й минуте нападающий «Фламенго» Бруно Энрике восстановил равновесие. На 65-й минуте защитник Данило вывел бразильскую команду вперёд. На 83-й минуте Уоллес Ян укрепил преимущество «Фламенго».

После двух матчей «Челси» набрал три очка и занимает второе место в группе D. «Фламенго» заработал шесть очков и располагается на первой строчке.

Календарь клубного чемпионата мира – 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира – 2025
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