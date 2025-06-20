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Бенфика — Окленд, результат матча 20 июня 2025, счёт 6:0, клубный ЧМ по футболу 2025

«Бенфика» со счётом 6:0 разгромила «Окленд» в матче КЧМ, игра прерывалась на два часа
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Завершился матч 2-го тура клубного чемпионата мира — 2025, в котором встречались португальская «Бенфика» и новозеландский «Окленд Сити». Команды играли на стадионе «Эксплория» (Орландо, США). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 мск. Команда из Лиссабона одержала разгромную победу со счётом 6:0. Напомним, матч был прерван на два часа из-за непогоды.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа C. 2-й тур
20 июня 2025, пятница. 19:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
6 : 0
Окленд Сити
Окленд, Новая Зеландия
1:0 Ди Мария – 45+8'     2:0 Павлидис – 54'     3:0 Саншеш – 63'     4:0 Баррейро – 76'     5:0 Баррейро – 78'     6:0 Ди Мария – 90+7'    

На 45+8-й минуте ворота «Окленд Сити» поразил нападающий Анхель Ди Мария. На 54-й минуте форвард «Бенфики» Вангелис Павлидис забил второй мяч своей команды. На 63-й минуте Ренату Саншеш увеличил преимущество португальцев до трёх мячей. На 74-й минуте Леандро Баррейро отправил четвёртый мяч в ворота «Окленда». На 90+7-й минуте Ди Мария оформил дубль, реализовав 11-метровый.

В 1-м туре соревнования «Бенфика» сыграла вничью с «Бока Хуниорс» (2:2), а «Окленд Сити» уступил «Баварии» (0:10).

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