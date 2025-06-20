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РФС и АвтоВАЗ подписали соглашение о сотрудничестве

РФС и АвтоВАЗ подписали соглашение о сотрудничестве
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Российский футбольный союз (РФС) и компания АвтоВАЗ заключили новое соглашение о сотрудничестве. Как сообщает официальный сайт РФС, согласно договору, автомобильный бренд Lada сохранит статус партнёра Фонбет Кубка России и сборной России по футболу. Срок действия нового соглашения рассчитан до 2027 года.

«Сегодня мы рады объявить о продолжении сотрудничества с лидером российского авторынка, компанией АвтоВАЗ. Мы высоко оцениваем вклад российской компании в развитие спорта в нашей стране и убеждены, что в предстоящем сезоне мы вместе откроем новые горизонты сотрудничества и достижений», — завявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Победителем Кубка России — 2024/2025 является московский ЦСКА. В Суперфинале турнира армейцы оказались сильнее «Ростова» (0:0, 4:3 пен.).

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