Николич назвал причины ухода из ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал, почему принял решение покинуть московский клуб и возглавить греческий АЕК.

«ЦСКА — отличная команда, в которой я завёл друзей. Я налаживал контакты во всех командах, где работал. Было несколько волшебных слов от людей из АЕКа. Самую большую роль сыграли хороший проект, амбиции, позитивная энергия, которую они мне дали, понятные цели, и я захотел стать частью проекта. Как он будет развиваться, ещё предстоит увидеть, но я был рад тому, что услышал, и мне захотелось стать частью этого дела», — приводит слова Николича Sportissimo.

9 июня ЦСКА объявил об уходе сербского специалиста из клуба. Николич возглавлял красно-синих с лета 2024 года. Под его руководством армейцы заняли третье место в Российской Премьер-Лиге и выиграли Фонбет Кубок России.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: