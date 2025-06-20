«Тоттенхэм» может перехватить у «Манчестер Юнайтед» Семеньо из «Борнмута» — The Athletic

Лондонский «Тоттенхэм» продолжает предпринимать попытки усиления команды в летнее трансферное окно. Как сообщает The Athletic, победители Лиги Европы УЕФА заинтересованы в подписании вингера Антуана Семеньо из «Борнмута», которого ранее связывали с переходом в «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, «Борнмут» оценивает своего футболиста в € 81,6 млн. Интерес к форварду со стороны лондонского клуба связан с попыткой укрепления состава для нового главного тренера команды Томаса Франка.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» планирует осуществить переход 25-летнего нападающего «Брентфорда» Брайана Мбемо. По данным СМИ, «Манчестер Юнайтед» заинтересован в переходе игрока.