Сегодня, 20 июня, в заключительном 3-м туре группового этапа чемпионата Европы 2025 года среди юношей (игроки до 19 лет) состоялись два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Европы U19 20 июня:

Группа В. Нидерланды — Англия — 4:2;

Группа В. Норвегия — Германия — 1:2.

По итогам группы В в плей-офф сыграют сборная Нидерландов, которая набрала девять очков и заняла первое место, и команда Германии, заработавшая четыре очка. Англия с двумя очками и Норвегия с одним покидают турнир.

Действующим чемпионом Европы до 19 лет является юношеская сборная Испании. В финале турнира 2024 года испанцы одолели Францию со счётом 2:0. Чемпионат Европы среди юношей — 2024 прошёл в Северной Ирландии.