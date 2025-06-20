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«Краснодар» предложил € 8 млн за нападающего «Сан-Паулу» — Globo

«Краснодар» предложил € 8 млн за нападающего «Сан-Паулу» — Globo
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«Краснодар» сделал предложение «Сан-Паулу» в размере € 8 млн за 19-летнего крайнего нападающего Лукаса Феррейру. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, бразильский клуб отклонил данное предложение российской команды и проинформировал, что начнёт вести переговоры по Феррейре только от суммы в € 10 млн. Общение между сторонами продолжается.

В минувшем сезоне вингер принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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История ФК «Краснодар»:

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