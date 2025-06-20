«Брайтон» готов предложить € 46,8 млн за хавбека «Ливерпуля» после прихода Вирца — The Sun

«Брайтон» может усилить состав полузащитником «Ливерпуля» Харви Эллиоттом. Как сообщает издание The Sun, в клубе готовы заплатить за 22-летнего футболиста € 46,8 млн. В клубе рассчитывают сделать англичанина одной из центральных фигур проекта.

По данным источника, Харви Эллиотт, несмотря на свою приверженность «Ливерпулю», может рассмотреть возможность смены клуба из-за ограниченного количества игрового времени. Отмечается, что объявленный 20 июня приход в команду полузащитника Флориана Вирца из «Байера» может ещё больше сократить шансы Эллиотта на попадание в состав.

В минувшем сезоне Харви Эллиотт провёл на поле 360 минут в 18 матчах английской Премьер-лиги. Всего в активе полузащитника пять голов и три результативные передачи в 28 играх во всех турнирах.