Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Бока Хуниорс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Брайтон» готов предложить € 46,8 млн за хавбека «Ливерпуля» после прихода Вирца — The Sun

«Брайтон» готов предложить € 46,8 млн за хавбека «Ливерпуля» после прихода Вирца — The Sun
Аудио-версия:
Комментарии

«Брайтон» может усилить состав полузащитником «Ливерпуля» Харви Эллиоттом. Как сообщает издание The Sun, в клубе готовы заплатить за 22-летнего футболиста € 46,8 млн. В клубе рассчитывают сделать англичанина одной из центральных фигур проекта.

По данным источника, Харви Эллиотт, несмотря на свою приверженность «Ливерпулю», может рассмотреть возможность смены клуба из-за ограниченного количества игрового времени. Отмечается, что объявленный 20 июня приход в команду полузащитника Флориана Вирца из «Байера» может ещё больше сократить шансы Эллиотта на попадание в состав.

В минувшем сезоне Харви Эллиотт провёл на поле 360 минут в 18 матчах английской Премьер-лиги. Всего в активе полузащитника пять голов и три результативные передачи в 28 играх во всех турнирах.

Материалы по теме
Будущее футбола. Топ-10 молодых игроков сезона-2024/2025 — итоги голосования «Чемпионата»
Эксклюзив
Будущее футбола. Топ-10 молодых игроков сезона-2024/2025 — итоги голосования «Чемпионата»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android