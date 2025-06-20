Николас Маричаль высказался об уходе Бальбуэны из «Динамо»

Уругвайский центральный защитник московского «Динамо» Николас Маричаль высказался об уходе из клуба парагвайского защитника Фабиана Бальбуэны.

«Конечно, уход Бальбуэны — это большая потеря для «Динамо». Он был нашим капитаном, лидером, который влиял на настроение коллектива. Но сейчас нам нужно постараться заменить его и стать сильнее как команда», — приводит слова Маричаля Legalbet.

Об уходе парагвайца «Динамо» объявило 31 мая. За бело-голубых Фабиан играл с 2021-го, суммарно 33-летний защитник провёл 89 матчей и забил восемь мячей, дважды став бронзовым призёром чемпионата России. Ранее футболист выступал за «Вест Хэм» и «Коринтианс».