ЦСКА и «Сан-Паулу» находятся на финальной стадии переговоров по хавбеку Алвесу — Виейра

ЦСКА и «Сан-Паулу» завершают переговорный процесс по потенциальному трансферу полузащитника Матеуса Алвеса. Об этом сообщает журналист Александер Виейра в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, до конца нынешней недели должен быть урегулирован последний вопрос, связанный с дополнительной прибылью от возможной перепродажи 20-летнего футболиста. «Сан-Паулу» хочет получить более 25% с дальнейшей продажи Алвеса и пытается договориться о 35%. Однако красно-синие намерены снизить указанный процент. На текущий момент это является единственным препятствием на пути перехода полузащитника в ЦСКА.

После того как клубы закроют данный вопрос, Алвес пройдёт медобследование и подпишет контракт с армейцами на пять лет.

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