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Промес прибыл в аэропорт Нидерландов, откуда был отправлен под стражу — AT5

Промес прибыл в аэропорт Нидерландов, откуда был отправлен под стражу — AT5
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Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес прибыл в международный аэропорт Амстердама «Схипхол», откуда он в сопровождении национальной жандармерии Нидерландов отправился в тюремный комплекс. Об этом сообщает AT5.

Ранее появилась информация об экстрадиции футболиста в Нидерланды, где ему предстоит отбыть наказание за нанесение ножевых ранений двоюродному брату и участие в контрабанде запрещённых веществ.

Суммарно Промес приговорён к лишению свободы на 7,5 лет. Если апелляция стороны игрока не будет удовлетворена, он сможет выйди по условно-досрочному освобождению не раньше 2030 года. 33-летний футболист был отправлен из Дубая (ОАЭ) в Нидерланды на чартерном частном самолёте.

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