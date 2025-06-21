Консорциум с Гаретом Бэйлом хочет приобрести «Кардифф» после отказа «Плимута» — Орнштейн

Группа американских частных инвесторов во главе с бывшим вингером мадридского «Реала» Гаретом Бэйлом сделала предложение о покупке валлийского клуба «Кардифф», выступавшего в минувшем сезоне в английском Чемпионшипе. Об этом сообщает инсайдер The Athletic Давид Орнштейн.

По данным источника, ранее консорциум пытался приобрести другой английский клуб — «Плимут». Инвесторы, однако, получили отказ. Ранее сообщалось, что бизнесмены хотели бы осуществить сделку при имиджевой поддержке экс-футболиста «Реала», как это произошло с покупкой клуба «Суонси» другими американскими инвесторами при участии хорватского полузащитника Луки Модрича.

«Кардифф» и «Плимут» вылетели из Чемпионшипа по итогам минувшего сезона. Команды заняли две последние строчки в турнирной таблице второго по силе дивизиона Англии.