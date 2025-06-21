Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Бока Хуниорс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рашфорду — Конур

«Интер» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рашфорду — Конур
Комментарии

Миланский «Интер» проявляет интерес к 27-летнему нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рашфорду. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «нерадзурри» уже установили контакт с представителями футболиста. Отмечается, что высокая зарплата Рашфорда может усложнить сделку.

В минувшем феврале Рашфорд перешёл в «Астон Виллу» на правах аренды. За этот период он принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с манкунианцами рассчитано до лета 2028 года.

Материалы по теме
Рашфорд не хочет снижать зарплату ради ухода из «Манчестер Юнайтед» — Лакхерст
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android