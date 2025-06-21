«Интер» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рашфорду — Конур

Миланский «Интер» проявляет интерес к 27-летнему нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рашфорду. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «нерадзурри» уже установили контакт с представителями футболиста. Отмечается, что высокая зарплата Рашфорда может усложнить сделку.

В минувшем феврале Рашфорд перешёл в «Астон Виллу» на правах аренды. За этот период он принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с манкунианцами рассчитано до лета 2028 года.