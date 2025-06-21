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Тренер «Ривер Плейт» рассказал, как приглашал Роналду сыграть на клубном ЧМ

Тренер «Ривер Плейт» рассказал, как приглашал Роналду сыграть на клубном ЧМ
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Главный тренер «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо подтвердил, что приглашал нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду сыграть за его команду на клубном чемпионате мира.

«Вся история с [приглашением] Криштиану Роналду реальна. Это произошло в середине марта. Я обратился к нему через общего друга со словами: «Эй, скоро клубный чемпионат мира. Разве ты не хочешь сыграть на нём?»

Он не только почувствовал признание, но и оценил и обдумал [предложение], однако решил готовиться к следующему сезону», — приводит слова Гальярдо журналист Вероника Брунати в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, «Аль-Наср» не принимает участия в клубном чемпионате мира.

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