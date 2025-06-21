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«Да, я люблю больших нападающих». Тренер «Балтики» Талалаев — о возможном трансфере Оффора

«Да, я люблю больших нападающих». Тренер «Балтики» Талалаев — о возможном трансфере Оффора
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев ответил на вопрос о возможном переходе в клуб из Калининграда центрального нападающего Чинонсо Оффора из болгарской «Арды». Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

— Вы часто использовали большого форварда, который даёт хороший объём впереди. Завершено ли уже подписание Чинонсо Оффора?
— Пока наш спортивный директор Армен Маргарян не скажет, что он игрок «Балтики», я вам ничего сообщить не могу. Да, я люблю больших нападающих, — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Оффор провёл за «Арду» 37 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего нигерийского форварда в € 1 млн. Ранее он выступал в чемпионатах Болгарии, Латвии, США, Нигерии и Кипра.

Оффор выступает на позиции центрального нападающего. Его рост — 192 см. Ведущая нога — правая.

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