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«Барселона» может усилить состав защитником «Монако» — L’Équipe

«Барселона» может усилить состав защитником «Монако» — L’Équipe
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«Барселона» проявила интерес к 23-летнему правому защитнику «Монако» Вандерсону. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, бразильский футболист не является приоритетной целью сине-гранатовых. Испанский гранд может приобрести Вандерсона, если выручит средства с продажи других игроков своей команды. Ранее за игроком следил «Ливерпуль», рассматривавший его в качестве замены для Трента Александер-Арнольда.

В минувшем сезоне Вандерсон принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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