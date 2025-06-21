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Гаджи Гаджиев рассказал, сколько игроков планирует приобрести «Динамо» Мх

Гаджи Гаджиев рассказал, сколько игроков планирует приобрести «Динамо» Мх
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о планирующихся покупках футболистов. Гаджиев сообщил, что клуб рассчитывает осуществить три трансфера.

— Сколько новых футболистов планируете подписать перед стартом сезона?
— Я думаю, что трёх удастся. Я надеюсь на это, хотя принято считать, что, пока не поставлены подписи и руки не скрепляют эту печать, лучше не говорить об этом. Но всё же рискну, учитывая, что в кругу друзей нахожусь, — заявил Гаджиев в эфире «Матч ТВ».

По итогам прошлого сезона Российской Премьер-Лиги махачкалинское «Динамо» заняло 11-е место в турнирной таблице. Команда набрала 29 очков после 30 матчей.

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