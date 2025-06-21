Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Бока Хуниорс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава академии «Манчестер Юнайтед» Ник Кокс покинул клуб и станет техдиректором «Эвертона»

Глава академии «Манчестер Юнайтед» Ник Кокс покинул клуб и станет техдиректором «Эвертона»
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе из клуба директора академии Ника Кокса. Как сообщает пресс-служба «красных дьяволов», специалист присоединится к «Эвертону» в статусе технического директора. Кокс работал в «МЮ» с 2016 года, а академию клуба возглавил в 2019 году. Сообщается, что за это время в клубе дебютировали 35 собственных воспитанников.

«Ник уходит с наилучшими пожеланиями от всех сотрудников «Манчестер Юнайтед» и признательностью за его ценный вклад в поддержку преемственности игроков, окончивших академию. Кокс также способствовал развитию уникальной культуры мастерства, которая гарантирует, что каждый ребенок, обучающийся в академии, получит выдающееся футбольное образование.

Благодаря этой философии бесчисленное множество молодых людей максимально раскрыли свой потенциал и получили богатый жизненный опыт. Он покидает академию в отличной форме, чтобы продолжать привлекать и развивать таланты мирового уровня», — говорится в сообщении на официальном сайте «Манчестер Юнайтед».

Материалы по теме
Будущее футбола. Топ-10 молодых игроков сезона-2024/2025 — итоги голосования «Чемпионата»
Эксклюзив
Будущее футбола. Топ-10 молодых игроков сезона-2024/2025 — итоги голосования «Чемпионата»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android