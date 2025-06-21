Глава академии «Манчестер Юнайтед» Ник Кокс покинул клуб и станет техдиректором «Эвертона»

«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе из клуба директора академии Ника Кокса. Как сообщает пресс-служба «красных дьяволов», специалист присоединится к «Эвертону» в статусе технического директора. Кокс работал в «МЮ» с 2016 года, а академию клуба возглавил в 2019 году. Сообщается, что за это время в клубе дебютировали 35 собственных воспитанников.

«Ник уходит с наилучшими пожеланиями от всех сотрудников «Манчестер Юнайтед» и признательностью за его ценный вклад в поддержку преемственности игроков, окончивших академию. Кокс также способствовал развитию уникальной культуры мастерства, которая гарантирует, что каждый ребенок, обучающийся в академии, получит выдающееся футбольное образование.

Благодаря этой философии бесчисленное множество молодых людей максимально раскрыли свой потенциал и получили богатый жизненный опыт. Он покидает академию в отличной форме, чтобы продолжать привлекать и развивать таланты мирового уровня», — говорится в сообщении на официальном сайте «Манчестер Юнайтед».