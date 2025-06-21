Мареска высказался о поражении «Челси» в матче с «Фламенго» на клубном ЧМ

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал поражение команды в матче 2-го тура группы D с «Фламенго» (1:3). По ходу встречи «синие» вели со счётом 1:0, но упустили преимущество. На 68-й минуте форвард лондонской команды Николас Джексон получил красную карточку.

«Они [«Фламенго»] заслуживали победы. Мы пытались внести что-то новое в игру, что помогло бы нам в следующем сезоне и в будущем. У нас есть ещё один матч, в котором постараемся победить. Шесть минут полностью изменили ход встречи. К сожалению, пропустили дважды за короткий промежуток времени, а затем у нас было удаление. Мы пытались [дать отпор]. Поздравляю их», — приводит слова Марески DAZN.

После двух встреч «Челси» набрал три очка и занимает второе место в группе D. «Фламенго» заработал шесть очков и располагается на первой строчке.

Самые большие стадионы мира: