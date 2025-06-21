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Мареска высказался о поражении «Челси» в матче с «Фламенго» на клубном ЧМ

Мареска высказался о поражении «Челси» в матче с «Фламенго» на клубном ЧМ
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал поражение команды в матче 2-го тура группы D с «Фламенго» (1:3). По ходу встречи «синие» вели со счётом 1:0, но упустили преимущество. На 68-й минуте форвард лондонской команды Николас Джексон получил красную карточку.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 2-й тур
20 июня 2025, пятница. 21:00 МСК
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Окончен
3 : 1
Челси
Лондон, Англия
0:1 Нету – 13'     1:1 Энрике – 62'     2:1 Данило – 65'     3:1 Ян – 83'    
Удаления: нет / Джексон – 68'

«Они [«Фламенго»] заслуживали победы. Мы пытались внести что-то новое в игру, что помогло бы нам в следующем сезоне и в будущем. У нас есть ещё один матч, в котором постараемся победить. Шесть минут полностью изменили ход встречи. К сожалению, пропустили дважды за короткий промежуток времени, а затем у нас было удаление. Мы пытались [дать отпор]. Поздравляю их», — приводит слова Марески DAZN.

После двух встреч «Челси» набрал три очка и занимает второе место в группе D. «Фламенго» заработал шесть очков и располагается на первой строчке.

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