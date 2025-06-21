«Манчестер Сити» отказался отдавать Хусанова в бесплатную аренду «Лиону» — L’Equipe

«Манчестер Сити» не стал отдавать французскому «Лиону» защитника Абдукодира Хусанова. Как сообщает издание L’Equipe, частью сделки по переходу полузащитника Райана Шерки в английский клуб было право «Лиона» на бесплатную аренду одного футболиста горожан на сезон.

Руководство «Манчестер Сити», однако, отказалось отправлять в аренду в Лигу 1 центрального защитника сборной Узбекистана. Напомним, Хусанов перебрался в команду Хосепа Гвардиолы из французского «Ланса» в зимнее трансферное окно.

Райан Шерки перешёл в «Манчестер Сити» перед стартом клубного чемпионата мира в США. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 36,5 млн.