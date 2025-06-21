Буффон был против назначения Моуринью в сборную Италии — La Repubblica

Глава делегации сборной Италии Джанлуиджи Буффон выступил против приглашения главного тренера «Фенербахче» Жозе Моуринью в национальную команду.

Как сообщает La Repubblica, итальянцы всерьёз рассматривали вариант с Моуринью. Adidas, являющийся спонсором сборной Италии и партнёром тренера, был готов частично финансировать его зарплату. Однако «Фенербахче», с которым у Моуринью действует контракт ещё на год, потребовал бы внушительную компенсацию.

Именно Буффон выразил резкое несогласие с возможным назначением Моуринью, полагая, что сборная нуждается в тренере, «олицетворяющем итальянский футбол».

Сборную Италии в итоге возглавил Дженнаро Гаттузо.