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Буффон был против назначения Моуринью в сборную Италии — La Repubblica

Буффон был против назначения Моуринью в сборную Италии — La Repubblica
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Глава делегации сборной Италии Джанлуиджи Буффон выступил против приглашения главного тренера «Фенербахче» Жозе Моуринью в национальную команду.

Как сообщает La Repubblica, итальянцы всерьёз рассматривали вариант с Моуринью. Adidas, являющийся спонсором сборной Италии и партнёром тренера, был готов частично финансировать его зарплату. Однако «Фенербахче», с которым у Моуринью действует контракт ещё на год, потребовал бы внушительную компенсацию.

Именно Буффон выразил резкое несогласие с возможным назначением Моуринью, полагая, что сборная нуждается в тренере, «олицетворяющем итальянский футбол».

Сборную Италии в итоге возглавил Дженнаро Гаттузо.

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