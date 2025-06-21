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Видеообзор разгромной победы «Бенфики» над «Окленд Сити» на КЧМ-2025 с дублем Ди Марии

Видеообзор разгромной победы «Бенфики» над «Окленд Сити» на КЧМ-2025 с дублем Ди Марии
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20 июня на поле стадиона «Эксплория» в Орландо (США, штат Флорида) завершился матч 2-го тура клубного чемпионата мира — 2025 в группе C между лиссабонской «Бенфикой» и «Окленд Сити» из Новой Зеландии. Европейский клуб разгромил соперника из Океании со счётом 6:0.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа C. 2-й тур
20 июня 2025, пятница. 19:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
6 : 0
Окленд Сити
Окленд, Новая Зеландия
1:0 Ди Мария – 45+8'     2:0 Павлидис – 54'     3:0 Саншеш – 63'     4:0 Баррейро – 76'     5:0 Баррейро – 78'     6:0 Ди Мария – 90+7'    

Дублями отметились 37-летний аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария (оба гола с пенальти) и правый защитник Леандро Баррейро.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции клубного чемпионата мира в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Бенфика» набрала четыре очка в двух матчах и вышла на первое место в группе C, опередив «Баварию», в активе которой три очка за одну игру. «Окленд» замыкает таблицу после двух поражений с общим счётом 0:16, на третьем месте с одним очком после одной игры находится аргентинский «Бока Хуниорс».

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025
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