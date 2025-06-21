Видеообзор разгромной победы «Бенфики» над «Окленд Сити» на КЧМ-2025 с дублем Ди Марии

20 июня на поле стадиона «Эксплория» в Орландо (США, штат Флорида) завершился матч 2-го тура клубного чемпионата мира — 2025 в группе C между лиссабонской «Бенфикой» и «Окленд Сити» из Новой Зеландии. Европейский клуб разгромил соперника из Океании со счётом 6:0.

Дублями отметились 37-летний аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария (оба гола с пенальти) и правый защитник Леандро Баррейро.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

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«Бенфика» набрала четыре очка в двух матчах и вышла на первое место в группе C, опередив «Баварию», в активе которой три очка за одну игру. «Окленд» замыкает таблицу после двух поражений с общим счётом 0:16, на третьем месте с одним очком после одной игры находится аргентинский «Бока Хуниорс».