Григорян высказался о возможном недопуске «Торпедо» в РПЛ

Российский тренер Александр Григорян отреагировал на информацию о ситуации в московском «Торпедо». Ранее стало известно о задержании владельца «Торпедо» Леонида Соболева. На него было возбуждено уголовное дело из-за попытки дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба.

— Какие были первые эмоции после возможного недопуска «Торпедо» в РПЛ?

— Я внимательно наблюдал за сезоном ФНЛ. Команда потратила огромные усилия чтобы выйти в Премьер‑Лигу. Очень тяжело она вышла и при этом по достоинству. Потому что «Балтика» была явным фаворитом, а вот второй командой, которая действительно заслужила эту путевку было «Торпедо». Если сейчас вдруг «Торпедо» лишат РПЛ — это будет несправедливо, — сказал Григорян в эфире «Матч Премьер».