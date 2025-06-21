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Александр Гришин: «Торпедо» жалко. Если докажут — будет отстранение по спортивным причинам

Александр Гришин: «Торпедо» жалко. Если докажут — будет отстранение по спортивным причинам
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Экс-защитник ЦСКА и телеэксперт Александр Гришин прокомментировал ситуацию с задержанием руководства московского «Торпедо» по обвинению в попытке подкупа судьи.

«Ситуация некрасивая. Если докажут, что что‑то было серьёзное, то это уже будет отстранение по спортивным причинам. Значит, они какие‑то очки взяли не на поле. «Торпедо» жалко. Наверное, не нам эту тему мусолить. Если такая ситуация сложилась, то уже будут разбираться правоохранительные органы. Мы видим, что ситуация не очень хорошая. Нам остаётся только за ней следить», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что совладельцу «Торпедо» Леониду Соболеву и генеральному директору клуба Валерию Скородумову предъявлено обвинение в попытке подкупа судьи на сумму более чем 1 млн рублей. По данным МВД, подозреваемые пытались повлиять на результат не менее чем трёх матчей с участием автозаводцев.

Видео: «Торпедо» обыграло «Сочи» в матче Первой лиги:

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