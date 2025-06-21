«Челси» проиграл «Фламенго» на КЧМ-2025 — видеообзор

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20 июня на поле стадиона «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии завершился матч 2-го тура клубного чемпионата мира — 2025 в группе D, в котором встречались бразильский «Фламенго» и английский «Челси». Лондонцы потерпели поражение со счётом 1:3.

На 13-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Челси» Педру Нету. На 62-й минуте нападающий «Фламенго» Бруно Энрике восстановил равновесие. На 65-й минуте защитник Данило вывел бразильскую команду вперёд. На 83-й минуте Уоллес Ян укрепил преимущество «Фламенго».

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

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«Челси» набрал три очка после двух туров и занимает второе место в группе D. На счету «Фламенго» шесть очков, клуб располагается на первой строчке.