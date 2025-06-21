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Гришин: как РПЛ действовать в ситуации с «Торпедо»? 20 дней до чемпионата, цугцванг

Гришин: как РПЛ действовать в ситуации с «Торпедо»? 20 дней до чемпионата, цугцванг
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Экс-защитник ЦСКА и телеэксперт Александр Гришин высказался о возможных действиях РПЛ в ситуации с задержанием руководства московского «Торпедо» по обвинению в попытке подкупа судьи.

«С «Химками» ситуация была известна месяца за три до всего этого — все готовились к худшему. Здесь цугцванг для лиги. До чемпионата осталось 20 дней. Непонятно, как комплектовать команду. Будут ли санкции к «Торпедо» — непонятно. Как лиге действовать? «Торпедо» будет — это одна ситуация. Если не будет, то его должен кто‑то заменить. Но кто: «Оренбург» или «Урал». Лига находится в непонятной ситуации — будет споров миллион. Такая ситуация наш футбол не красит», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что совладельцу «Торпедо» Леониду Соболеву и генеральному директору клуба Валерию Скородумову предъявлено обвинение в попытке подкупа судьи на сумму более чем 1 млн рублей. По данным МВД, подозреваемые пытались повлиять на результат не менее чем трёх матчей с участием автозаводцев.

20 июня РПЛ опубликовала полный календарь нового сезона-2025/2026 с участием новичка лиги «Торпедо», 1-й тур должен пройти с 18 по 21 июля, неделей раньше состоится игра за Суперкубок России.

Видео: «Торпедо» победило «Шинник» в матче 32-го тура Первой лиги

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