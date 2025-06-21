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Гюндоган согласовал контракт с «Галатасараем» — L'Équipe

Гюндоган согласовал контракт с «Галатасараем» — L'Équipe
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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган продолжит карьеру в Турции. Как сообщает L'Équipe, 34-летний немецкий футболист дал согласие на переход в «Галатасарай».

По информации источника, стороны уже достигли предварительного соглашения по условиям контракта, однако окончательно сделка пока не оформлена. Перед трансфером Гюндогану предстоит провести личную беседу с главным тренером «Галатасарая» Оканом Буруком.

Гюндоган сейчас участвует в клубном чемпионате мира. Ранее СМИ сообщали, что «Манчестер Сити» готов отпустить игрока бесплатно — у него остался один год по действующему контракту с английской командой.

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