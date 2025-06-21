Адриен Рабьо отсудил компенсацию у «ПСЖ» в размере € 1,3 млн

Полузащитник «Марселя» Адриен Рабьо добился компенсации от «ПСЖ». Апелляционный суд Парижа обязал клуб выплатить игроку € 1,3 млн, пересмотрев условия его прежних контрактов.

Рабьо защищал цвета «ПСЖ» с 2012 по 2019 год. В 2018-м он был отстранён от тренировок и матчей из-за конфликта с руководством. В 2019 году футболист обратился в суд, оспаривая законность действий клуба.

Суд признал, что контракты с игроком фактически носили характер бессрочных трудовых соглашений, что означает обязательства по выплате компенсации за недополученную зарплату, неиспользованные отпуска и нарушения условий договоров.

«Это важное и прецедентное решение. Клуб был наказан за произвольное и несправедливое отстранение. Те санкции против Адриена были абсолютно необоснованными», — приводит слова представителей Рабьо Get football news France.