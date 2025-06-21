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«Лос-Анджелес» проиграл «Эсперансу» в матче КЧМ-2025, не забив пенальти на 90+9 минуте

Завершился матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира по футболу 2025 года между американским «Лос-Анджелесом» и «Эсперансом», представляющим Тунис. Команды играли на стадионе «Геодис Парк» (Нэшвилл, США). Африканская команда одержала победу с минимальным счётом — 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил 33-летний алжирский полузащитник Юсеф Белайли, он отличился на 71-й минуте. На 90+9 минуте нападающий «Лос-Анджелеса» Дени Буанга не реализовал пенальти.

В составе американской команды в стартовом составе вышел форвард Оливье Жиру, 38-летний француз отыграл 88 минут, после чего был заменён.

В 3-го туре «Лос-Анджелес» сыграет против «Фламенго», а «Эсперанс» встретится с «Челси». Оба матча пройдут в среду, 25 июня.