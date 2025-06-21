«Бавария» — «Бока Хуниорс»: стартовые составы команд на матч клубного ЧМ-2025

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Сегодня, в ночь с 20 на 21 июня мск, в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира — 2025 в группе C сыграют мюнхенская «Бавария» и аргентинский клуб «Бока Хуниорс». Встреча состоится на стадионе «Хард-рок» в Майами-Гарденс (США, штат Флорида). Начало игры запланировано на 4:00 мск.

Стартовые составы команд.

«Бавария»: Нойер, Та, Геррейру, Гнабри, Горецка, Лаймер, Станишич, Киммих, Олисе, Кейн, Коман.

«Бока Хуниорс»: Маркесин, Бельмонте, Бланко, Паласиос, Коста, Ди Лолло, Мерентьель, Веласко, Сенон, Адвинкула, Батталья.

Ранее в 1-м туре «Бавария» разгромила со счётом 10:0 новозеландский «Окленд Сити», «Бока Хуниорс» сыграл вничью с лиссабонской «Бенфикой» (2:2).

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