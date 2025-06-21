Ни один российский футболист или игрок клуба РПЛ не номинирован на приз Golden Boy 2025

На сайте итальянского издания Tuttosport открылось голосование за приз лучшему игроку младше 21 года в Европе — Golden Boy 2025. При этом в числе 100 номинантов на премию нет ни одного футболиста из России или иностранного игрока российского клуба.

В 2024 году на награду Golden Boy были номинированы полузащитники «Локомотива» Сергей Пиняев и Никита Салтыков. Годом ранее в список номинантов входили перешедший из московского «Динамо» в «Реал Сосьедад» хавбек Арсен Захарян, центральный защитник «Ростова» Виктор Мелёхин, а также выступавший за «Зенит» бразилец Роберт Ренан.

В список номинантов на Golden Boy 2025 вошли такие футболисты, как Пау Кубарси, Ламин Ямаль, Эктор Форт (все — «Барселона»), Дезире Дуэ и Уоррен Заир-Эмери (оба — «ПСЖ»), Эндрик и Арда Гюлер (оба — «Реал» Мадрид), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Кенан Йылдыз («Ювентус») и другие.

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