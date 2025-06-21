Главный тренер «Фламенго» прокомментировал победу над «Челси» на КЧМ-2025

Главный тренер «Фламенго» Филипе Луис поделился впечатлениями от победы над «Челси» (3:1) в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира. Бразильская команда уступала по ходу встречи, но затем забила три гола подряд.
«Считал, что у нас будут шансы против них. Очень горжусь командой, потому что после ошибки Уэсли, которая привела к голу Педру Нету, мы не остановились. Мы продолжали играть в свой футбол. Моё сердце сейчас полно тепла благодаря этому.
Бруно Энрике — особенный игрок, он самый титулованный футболист в истории клуба. Неважно, выходит ли он на поле на одну, пять или 90 минут — он всегда выкладывается до конца. Я очень рад за него», — приводит слова Луиса официальный сайт ФИФА.
«Фламенго» набрал шесть очков и занимает первое место в группе B. Следующий матч команда проведёт 25 июня против «Лос-Анджелеса».
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