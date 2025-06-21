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Главный тренер «Фламенго» прокомментировал победу над «Челси» на КЧМ-2025

Главный тренер «Фламенго» прокомментировал победу над «Челси» на КЧМ-2025
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Главный тренер «Фламенго» Филипе Луис поделился впечатлениями от победы над «Челси» (3:1) в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира. Бразильская команда уступала по ходу встречи, но затем забила три гола подряд.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 2-й тур
20 июня 2025, пятница. 21:00 МСК
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Окончен
3 : 1
Челси
Лондон, Англия
0:1 Нету – 13'     1:1 Энрике – 62'     2:1 Данило – 65'     3:1 Ян – 83'    
Удаления: нет / Джексон – 68'

«Считал, что у нас будут шансы против них. Очень горжусь командой, потому что после ошибки Уэсли, которая привела к голу Педру Нету, мы не остановились. Мы продолжали играть в свой футбол. Моё сердце сейчас полно тепла благодаря этому.

Бруно Энрике — особенный игрок, он самый титулованный футболист в истории клуба. Неважно, выходит ли он на поле на одну, пять или 90 минут — он всегда выкладывается до конца. Я очень рад за него», — приводит слова Луиса официальный сайт ФИФА.

«Фламенго» набрал шесть очков и занимает первое место в группе B. Следующий матч команда проведёт 25 июня против «Лос-Анджелеса».

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