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Сычёв выделил главные качества нового тренера ЦСКА Челестини

Сычёв выделил главные качества нового тренера ЦСКА Челестини
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв отреагировал на назначение Фабио Челестини главным тренером ЦСКА. Они вместе играли за «Марсель» в сезоне-2003/2004.

«Мы часто общались. Он очень умный футболист был — играл в центре поля, отвечал за креатив, за направление атаки. Он выделялся интеллектом на поле и вне его. Знает три языка — с ним общаться было одно удовольствие. Одни положительные эмоции от него. Ещё тогда был уверен, что он станет тренером», — сказал Сычев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Челестини подписал контракт с ЦСКА на два года с возможностью продления ещё на сезон.

Предыдущим клубом 49-летнего специалиста был «Базель». Он возглавлял команду в период с 2023 по 2025 год. Челестини стал чемпионом Швейцарии (2024/2025) и обладателем Кубка страны (2024/2025).

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