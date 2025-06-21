«Бавария» — «Бока Хуниорс» на КЧМ-2025: мюнхенцы забили на 8-й минуте, но гол был отменён

В эти минуты на поле стадиона «Хард Рок» в Майами (США, штат Флорида) проходит матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира — 2025 в группе C между мюнхенской «Баварией» и аргентинским «Бока Хуниорс». На 8-й минуте полузащитник немецкого клуба Майкл Олисе отправил мяч в сетку ворот, но гол был отменён после видеопросмотра из-за нарушения правил в атаке.

Ранее в 1-м туре «Бавария» разгромила со счётом 10:0 новозеландский «Окленд Сити», «Бока Хуниорс» сыграл вничью с лиссабонской «Бенфикой» (2:2), в первой игре 2-го тура «Бенфика» обыграла «Окленд Сити» со счётом 6:0. Победа мюнхенцев над аргентинским клубом досрочно гарантирует им выход в 1/8 финала КЧМ-2025.

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