Глава «Сочи» Ротенберг: никому не позволил бы договорные матчи — всю жизнь с этим борюсь

Глава футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг рассказал о своём отношении к договорным матчам.

— После матча с «Сочи» инвестор «Черноморца» Шишкарёв выступил с заявлением о попытке сыграть договорной матч, потом эти слова он забрал. Дошла ли до вас эта информация?

— Я бы никому не позволил никаких договорных матчей ни в какой ситуации. Я всю жизнь с этим борюсь и буду бороться до конца, чтобы этого не было. Спорт должен оставаться спортом. Немыслимая какая-то вещь: что значит договориться? Зачем?

— Слышал, что камнем преткновения в вопросе стадиона для «Черноморца» могли стать ваши непростые отношения с Шишкарёвым.

— У нас совершенно нормальные отношения. Здесь чисто спортивная история, ничего больше, — сказал Ротенберг в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Ранее председатель наблюдательного совета «Черноморца» Сергей Шишкарёв рассказал о попытке сыграть договорной матч в концовке минувшего сезона Мелбет Первой лиги с «Сочи» (2:1).