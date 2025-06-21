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Бавария Мюнхен — Бока Хуниорс. Прямая трансляция
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«Бавария» — «Бока Хуниорс» на КЧМ-2025: мюнхенцы открыли счёт на 18-й минуте

«Бавария» — «Бока Хуниорс» на КЧМ-2025: мюнхенцы открыли счёт на 18-й минуте
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В эти минуты на поле стадиона «Хард Рок» в Майами (США, штат Флорида) проходит матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира — 2025 в группе C между мюнхенской «Баварией» и аргентинским «Бока Хуниорс». На 18-й минуте европейцы вышли вперёд после точного удара нападающего Гарри Кейна.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа C. 2-й тур
21 июня 2025, суббота. 04:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
1-й тайм
1 : 0
Бока Хуниорс
Буэнос-Айрес, Аргентина
1:0 Кейн – 18'    

Ранее на 8-й минуте полузащитник немецкого клуба Майкл Олисе отправил мяч в сетку ворот, но гол был отменён после видеопросмотра из-за нарушения правил в атаке.

Победа мюнхенцев над аргентинским клубом досрочно гарантирует им выход в 1/8 финала КЧМ-2025.

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025

Видео: Гарри Кейн с «Баварией» празднует свой первый трофей в карьере

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