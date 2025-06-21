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Эдуард Мор оценил назначение Челестини на пост главного тренера ЦСКА

Эдуард Мор оценил назначение Челестини на пост главного тренера ЦСКА
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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о назначении Фабио Челестини главным тренером ЦСКА.

«Пока непонятно, как будет играть команда при новом тренере. Я знаю, что у Челистини есть акцент на атаку, как правило, он использует схему 4–3–2–1 или 3–5–2. Если у него команда физически готова и бежит, то они забивают много. Если проседают, то мало забивают и у них нет плана Б — начинают валиться. Такие американские горки. К тому же он долго нигде не работал. До зимнего перерыва ЦСКА будет самой непредсказуемой командой», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Челестини подписал контракт с ЦСКА на два года с возможностью продления ещё на сезон.

Предыдущим клубом 49-летнего специалиста был «Базель». Он возглавлял команду в период с 2023 по 2025 год. Челестини стал чемпионом Швейцарии (2024/2025) и обладателем Кубка страны (2024/2025).

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